Schauspieler Alec Baldwin nimmt an einer Pressekonferenz im Hauptquartier der Vereinten Nationen teil.

Seth Wenig/AP/dpa

Manchester/New York. Nach dem bestürzenden Tod einer Kamerafrau bei einem Filmdreh mit Alec Baldwin tritt der Hollywood-Star erstmals vor die Kameras. Auch die im Fokus stehende Waffenmeisterin meldet sich zu Wort.

Alec Baldwin und seiner Frau Hilaria ist die Anspannung deutlich anzumerken: Zum ersten Mal nach dem Tod einer Kamerafrau am Set seines Films beantwortet der Hollywood-Star am Samstag öffentlich Fragen.„Sie war meine Freundin. An dem Tag, a