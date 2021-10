Tumulte bei Ankunft von Greta Thunberg zum Klimagipfel in Glasgow

Bei ihrer Ankunft in Glasgow erwartete sie eine Menschenmasse.

imago images/ZUMA Press

Glasgow. Der Klimagipfel in Glasgow wird von der Organisation Fridays for Future genau beobachtet. Kommt es endlich zu konkreten Maßnahmen, um das Klima zu retten? Aktivistin Greta Thunberg reiste ebenfalls an – mit Folgen.

Das Gesicht der jungen Generation, die sich konkrete Umsetzungen bei der Rettung des Klimas wünschen, ist Aktivistin Greta Thunberg. Die 18-Jährige reiste am Samstag zum Klimagipfel nach Glasgow, um sich selbst ein Bild der Politik zu mache