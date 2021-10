Todesschüsse am Filmset: Erstmals spricht Alec Baldwin über Vorfall

Zum ersten Mal nach den Todesschüssen am Filmset spricht Alec Baldwin öffentlich über den Vorfall. (Symbolbild)

imago images/ZUMA Wire

Manchester/New York. Auf Bildern sah man es bereits: Alec Baldwin war gezeichnet. Nun spricht der Schauspieler erstmals öffentlich über den Vorfall am Filmset, bei dem eine Kamerafrau starb.

Nach dem Tod einer Kamerafrau bei einem Filmdreh hat Hollywood-Star Alec Baldwin erstmals öffentlich Fragen zu dem Vorfall beantwortet. "Sie war meine Freundin. An dem Tag, an dem ich in Santa Fe ankam, um mit den Dreharbeiten zu beginnen,