Adele-Konzerte in London in Sekunden ausverkauft

Nach fünfjähriger Pause tritt Adele 2022 wieder in Großbritannien auf. Der Superstar kündigte in den sozialen Netzwerken Konzerte für den 1. und 2. Juli im Londoner Hyde Park an.

dpa/Simon Emmett

London. Innerhalb weniger Sekunden waren die beiden Konzerten von Adele in London im Juli 2022 ausverkauft. Kurze Zeit später wurde einige dieser Tickets bereits im Internet zu horrenden Preise angeboten.

Innerhalb weniger Sekunden nach Verkaufsstart hat es für die ersten Konzerte seit Jahren von Superstar Adele in London keine Karten mehr gegeben. Ticketseiten meldeten am Samstag rasch "ausverkauft" - zum Entsetzen zahlreicher Fans. In sozi