Zug stößt mit Auto an Bahnübergang zusammen - zwei Tote

Für die Insassen kam jede Hilfe zu soät.

Philipp Neumann/TNN/dpa

Löwenberger Land. Tödlicher Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Brandenburg. Zwei Menschen sterben in ihrem Auto, als es zur Kollision mit einem Zug kommt.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem Transporter in Brandenburg sind am Samstagmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um die Insassen des Transporters, wie ein Sprecher der Polizei Bra