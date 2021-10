Am Sonntag wird die Uhr von drei auf zwei Uhr zurückgestellt.

Armin Weigel/dpa

Braunschweig. Es bleibt dabei: Zweimal im Jahr wird an der Uhr gedreht. Der angenehme Nebeneffekt diesmal: es gibt eine Stunde mehr Sonntagsschlaf.

Zurück in den Wintermodus: Am Sonntag werden die Uhren von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Damit gilt in Deutschland und in den meisten Ländern Europas wieder die Normalzeit, auch Winterzeit genannt.Obwohl Politiker in Berlin und Brüs