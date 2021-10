Andrews Anwälte fordern Abweisung von Zivilklage in den USA

Prinz Andrew steht seit Jahren wegen seiner früheren Freundschaft zu Epstein in der Kritik.

Chris Jackson/PA Wire/dpa

New York/London. Eine Frau wirft Prinz Andrew vor, sie als Minderjährige missbraucht zu haben und hat in den USA Zivilklage eingereicht. In wenigen Tagen ist eine Gerichtsanhörung geplant.

Im Rechtsstreit um Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew (61) haben die US-Anwälte des Queen-Sohns das Gericht dazu aufgefordert, die Zivilklage einer US-Amerikanerin abzuweisen.Die Anschuldigungen entbehrten jeder Grundlage, der Royal wei