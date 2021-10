In dieser Senioreneinrichtung sollen mindestens acht Bewohner gestorben sein.

dpa/Tnn

Schorfheide. In einer Senioreneinrichtung in Brandenburg sind mindestens 42 Bewohner an dem Coronavirus erkrankt. Gerade einmal die Hälfte aller Pfleger sind geimpft – acht Bewohner starben.

Nach einem Corona-Ausbruch in einer Senioren-Residenz in Brandenburg sollen einem Medienbericht zufolge bereits acht Bewohner gestorben sein. Insgesamt seien in der Einrichtung in Schorfheide am Werbellinsee 42 Bewohner und 15 Mitarbeiter a