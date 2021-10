Zum Herbst hin steigen die Corona-Zahlen hierzulande deutlich.

imago images/Ralph Peters

Berlin. Wie das RKI am Samstag bekanntgibt, steigen die Corona-Zahlen deutlich. Ein Wert bereitet den Experten besonders Kopfschmerzen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 145,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei