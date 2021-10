Die 456 Teilnehmer treten in der Netflix-Serie "Squid Game" in vermeintlich harmlosen Kinderspielen gegeneinander an – wer verliert, wird jedoch umgehend getötet.

Osnabrück . Schulkinder sollen Spiele aus der brutalen Netflix-Serie "Squid Game" nachgespielt haben – mit Ohrfeigen für den Verlierer. Ist das okay? Und wie sollten Eltern reagieren? Eine Medienpädagogin gibt Antworten.

Die blutige Netflix-Serie "Squid Game" hat weltweit Millionen Zuschauer in ihren Bann gezogen – offenbar auch Kinder und Jugendliche. Eine Kita im Kreis Pinneberg wandte sich in einem Brief an die Eltern, weil Kinder Szenen a