Das Unfallfahrzeug, ein schwarzer VW Polo, steht noch vor der Kindertagesstätte im hessischen Witzenhausen.

Swen Pförtner/dpa

Witzenhausen. Die Beamten gehen bislang von einem Unfall aus. Vor einer nordhessischen Kita ist ein Auto in eine Gruppe von Kindern gefahren. Drei wurden schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

Vor einer Kindertagesstätte im Norden Hessens sind am Freitag drei Schüler von einem Auto schwer verletzt worden.Der 30 Jahre alte Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, wie die Polizei in Eschwege mitteilte. Der Mann war in Witzenha