Auto fährt in Schülergruppe – Ursache für tödlichen Unfall noch unklar

Das Unfallfahrzeug, ein schwarzer VW Polo, steht noch vor der Kindertagesstätte im hessischen Witzenhausen.

Swen Pförtner/dpa

Witzenhausen. Nach dem tragischer Unfall in Hessen ist die Ursache weiter unklar. Am Freitag raste ein Auto in eine Kindergruppe. Ein Mädchen starb, zwei wurden schwer verletzt.

Einen Tag, nachdem vor einer Kindertagesstätte in Hessen eine Schülerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt wurde, ist die Ursache für den Unfall noch unklar. Es werde noch ermittelt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhes