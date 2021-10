Park Hae-soo und Tripathi Anupam in Folge sechs der ersten Staffel der Serie „Squid Game“.

Noh Juhan/Netflix/dpa

Pinneberg. Alpträume, Ängste und psychische Probleme - das könnten die Folgen sein, wenn Kinder die erfolgreiche Netflix-Serie sehen und nachspielen.

In einer Kita in Pinneberg bei Hamburg haben Kinder und jüngere Schulkinder im Hortbereich einem Zeitungsbericht zufolge die blutige Netflix-Serie „Squid Game“ nachgespielt. In einem Brief an die Eltern habe der zuständige Ansprechpartner d