dpa/Sue Ogrocki

Washington. Erstmals seit mehr als sechs Jahren haben die Behörden im US-Bundesstaat Oklahoma wieder einen Todeskandidaten hinrichten lassen.

Der verurteilte Mörder John Marion Grant wurde am Donnerstag in einem Gefängnis in McAlester exekutiert, wie die Strafvollzugsbehörde mitteilte. Laut der Zeitung "The Oklahoman" wurde dem 60-Jährigen ein tödliches Gift gespritzt.Grant war 1