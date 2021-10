Ein Ausschnitt aus der koreanischen Netflixserie „Squid Game“, in der hochverschuldete Menschen an einem Spiel teilnehmen, bei dem sie knapp 33 Millionen gewinnen können.

Netflix via www.imago-images.de

Pinneberg. In der weltweit erfolgreichen Netflix-Serie stehen Kinderspiele mit tödlichem Ausgang im Mittelpunkt. Trotzdem haben mehrere Kita-Kinder in Pinneberg sie gesehen. Die Kita hat sich nun an die Eltern gewandt.

Eine große Puppe vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen und lehnt sich dabei an einen Baum. Auf der anderen Seite des Sandplatzes stehen Menschen in grünen Jogginganzügen. Ihr Ziel: Innerhalb von fünf Minuten auf die Seite der Puppe kommen.„R