Der Schauspieler Alec Baldwin ist Medienberichten zufolge bereits mehrfach von der Polizei befragt worden.

Seth Wenig/AP/dpa

Santa Fe. Der Schauspieler Alec Baldwin kooperiert mit der Polizei. Er sei mehrfach vom Sheriff von Santa Fee befragt worden. Die Ermittlungen gehen weiter.

Nach dem tödlichen Schuss bei einem Western-Filmdreh mit Alec Baldwin ist der Hollywood-Star Medienberichten zufolge bereits mehrfach von der Polizei befragt worden. Das Sheriff-Büro in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico habe seit dem To