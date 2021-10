Unfassbar: Der Pfeil einer Armbrust steckt im Hals eines jungen Schwans.

Thomas Baumeister

Sternberg. Nach der schockierenden Entdeckung ermittelt jetzt die Polizei. Der Fall wirft viele Fragen auf: Wer war der Schütze? Und was war sein Motiv?

Es ist ein schockierendes Bild. Im Hals eines jungen Schwanes steckt der Pfeil einer Armbrust. Dieses Foto wurde von einem Urlauber am Sternberger See in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe der Badestelle aufgenommen. Trotz einer Operation h