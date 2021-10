Die tägliche Dusche gehört für viele Menschen zur Alltagsroutine.

imago images/Panthermedia

Berlin. Morgens in die Dusche und frisch in den Tag gestartet: So sieht in vielen Haushalten der Alltag aus. Doch nun macht der "Non-Bathing"-Trend die Runde. Das tägliche Waschen ist demnach nicht mehr angesagt.

Es scheint der letzte Schrei in diesem Jahr zu sein – oder besser Schmutz? Manche Menschen verzichten auf das tägliche Abbrausen, sei es aus Gesundheits- oder Umweltgründen. Duschen ist was von gestern, oder wohl besser: von vorigem Ja