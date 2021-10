Ein Fläschen mit dem Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impfstoff.

Daniel Karmann/dpa

Berlin. Neue Daten liegen vor. Das Impfen gegen das Corona-Virus geht weiter. Das Robert Koch-Instituts (RKI) hat neue Zahlen bekanntgegeben.

Noch immer wird in Deutschland im Wochenschnitt rechnerisch jede Sekunde mehr als eine Person gegen das Coronavirus geimpft. Nachdem am Vortag insgesamt rund 192.000 Dosen verabreicht wurden, stieg die Quote der vollständig geimpften Bürger