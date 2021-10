Vorfall um Alec Baldwin: Anklage nach Tod an Filmset möglich

Schauspieler Alec Baldwin bekam laut Polizeibericht von einem Regieassistenten eine vermeintlich „kalte Waffe“ ausgehändigt - der Mitarbeiter war US-Medienberichten zufolge bereits an früheren Filmsets in Vorfälle verwickelt.

Santa Fe. Wie konnte es zum Tod von Kamerafrau Halyna Hutchins kommen? Die Staatsanwaltschaft äußert sich erstmals zum tragischen Vorfall um Schauspieler Alec Baldwin. US-Medien nehmen einen Regieassistenten ins Visier.

Viele Fragen sind nach dem Tod einer Kamerafrau bei einem Filmdreh mit Hollywood-Star Alec Baldwin noch offen. Nun könnte es erste Antworten geben. Am Mittwoch (Ortszeit) wollen die Behörden in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexiko erstmals