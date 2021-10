Schauspieler Alec Baldwin bekam laut Polizeibericht von einem Regieassistenten eine vermeintlich „kalte Waffe“ ausgehändigt - der Mitarbeiter war US-Medienberichten zufolge bereits an früheren Filmsets in Vorfälle verwickelt.

Jim Weber/Santa Fe New Mexican/AP/dpa

Santa Fe. Eine Woche nach dem tödlichen Schuss am Filmset von US-Star Alec Baldwin stellt die Polizei klar: Die Waffe enthielt scharfe Munition. Die Staatsanwaltschaft schließt eine spätere Anklage nicht aus.

Die Waffe, die Schauspielstar Alec Baldwin am Set seines Westerns „Rust“ benutzte, hat nach Angaben der Polizei scharfe Munition enthalten. Dies gaben die Ermittler am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Santa Fe (US-Bundesstaat New Mexic