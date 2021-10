Die Geschichte von Gabby Petito und Brian Laundrie wird die US-Polizei wohl noch lange beschäftigen.

imago images/ZUMA Wire

North Port. In den USA sorgt der Mord an Gabby Petito für viel Aufsehen. Die Polizei musste nun zugeben, dass bei der Überwachung ihres Freundes ein großer Fehler unterlaufen ist. "Kein Fall ist perfekt", so die Begründung.

Ermittler im US-Bundesstaat Florida haben im Fall Gabby Petito einen Fehler eingestanden. Man habe Petitos Freund an einem Tag im September offenbar mit dessen Mutter verwechselt, sagte der Sprecher der Polizei von North Port, Josh Taylor,