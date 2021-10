Schüsse in Einkaufszentrum in Idaho - mindestens zwei Tote

Die Polizei sammelt Beweise am Tatort in der Nähe des Boise Towne Square.

Darin Oswald/Idaho Statesman/AP/dpa

Boise. Ein Schütze tötet in der US-Stadt Boise mindestens zwei Menschen und verletzt vier weitere Personen, darunter einen Polizisten. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen festnehmen.

Mindestens zwei Menschen sind in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Idaho erschossen worden. Mindestens vier weitere Menschen seien bei dem Vorfall in der Stadt Boise verletzt worden, darunter ein Polizist, hieß es in einer Pressekonfe