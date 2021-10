Bei dem möglichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt wurden 2016 zwölf Menschen getötet, ein weiteres Opfer ist nun verstorben.

Bernd von Jutrczenka

Berlin/Troisdorf. Fünf Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt ist ein Ersthelfer gestorben. Er hatte bei dem Angriff 2016 eine schwere Kopfverletzung erlitten.

Der 49-Jährige sei am 5. Oktober gestorben und inzwischen an seinem letzten Wohnort in Troisdorf bei Bonn beigesetzt, sagte dessen Ehemann am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der RBB berichtet. Damit sind infolge des Te