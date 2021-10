Selber machen ist nicht immer einfach: Die Abgabe der Steuererklärung schieben viele Menschen gern so weit es geht vor sich her. Mithilfe einer Software ist dieser Prozess meist schneller und weniger nervenaufreibend erledigt.

imago images/Fotostand

Hamburg. Wer dazu verpflichtet ist, eine Steuerklärung abzugeben, muss sich beeilen. Am 31. Oktober endet die offizielle Frist. Mit diesen drei Programmen können Sie die Steuererklärung deutlich einfacher selber machen.

Viele Menschen in Deutschland sind zur Abgabe einer Steuerklärung verpflichtet. Für das Jahr 2020 endet die Abgabefrist durch eine Sonderregelung der Bundesregierung am 31. Oktober, beziehungsweise am 1. November. Wer sich noch nicht durch