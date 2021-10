So bleibt er vielen in Erinnerung: James Michael Tyler gehörte zur Besetzung von "Friends" (hier bei einer Veranstaltung 2014).

Los Angeles. Im Sommer schockierte er Fans mit der Diagnose. Jetzt ist James Michael Tyler im Alter von 59 Jahren gestorben. Seine "Friends"-Kollegen trauern öffentlich.

Der US-Schauspieler James Michael Tyler, der in der Erfolgsserie "Friends" den Kellner Gunther spielte, ist nach US-Medienberichten an Prostatakrebs gestorben. Er sei am Sonntag (Ortszeit) in seinem Haus in Los Angeles im Alter von 59 Jahre