"Pimmelgate"-Affäre: Großplakat in Hamburg entdeckt

Das Plakat, das die Polizei auf den Plan rief.

dpa/Thomas Müller

Hamburg. In Hamburg ist ein Plakat mit der Aufschrift "Andy, Du bist so 1 Pimmel" aufgetaucht. Klingt nach pubertären Schmähungen, ist aber die neuste Entwicklung im auch außerhalb der Hansestadt bekannten "Pimmelgate".

Die Auseinandersetzung in der "Pimmelgate"-Affäre um Hamburgs Innensenator Andy Grote geht in die nächste Runde: Nachdem zuletzt mehrere Aufkleber mit dem Slogan "Andy, Du bist so 1 Pimmel" unweit der Wohnung des SPD-Politikers im Stadtteil