Ein Bestatter, Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes und Polizisten stehen vor dem Tatort im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen.

dpa/Peter Kneffel

München. Ein erst 14 Jahre altes Mädchen wurde in München tot aufgefunden. Ein 17-jähriger Freund des Mädchens steht unter Tatverdacht. Er wurde festgenommen.

Die getötete 14-Jährige in München ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft an einem Stich in die Brust gestorben, während sie schlief. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher, der mit dem Mädchen befreundet war, wurde am Montagmorgen am Pasinger Ba