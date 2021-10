Ein Stich in die Brust: 14-jährige Münchnerin im Schlaf getötet

Ein Bestatter, Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes und Polizisten stehen vor dem Tatort im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen.

dpa/Peter Kneffel

München. Die Leiche einer 14-Jährigen wird am frühen Sonntagmorgen in München entdeckt. Schnell wird klar: Die Schülerin wurde Opfer einer Gewalttat. Doch auch nach der Festnahme eines Tatverdächtigen bleibt der Fall rätselhaft.

Eine 14 Jahre alte Schülerin verschwindet mit ihrem drei Jahre älteren Freund in ihrem Zimmer. Er hat schon oft dort übernachtet. Doch am nächsten Morgen ist er verschwunden – und die Mutter der 14-Jährigen findet ihre Tochter tot in deren