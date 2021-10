Eine junge Frau lässt sich von einer medizinischen Mitarbeiterin in einem Zelt der Gemeinde gegen das Coronavirus impfen. (Archivbild)

Stefan Sauer/dpa

Berlin. Die Corona-Inzidenz ist wieder über die Marke von 100 geklettert. Gesundheitsminister Spahn will trotzdem den nationalen Ausnahmezustand beenden - und stößt damit auf Kritik.

Die Corona-Inzidenz in Deutschland ist erstmals seit Mai wieder klar dreistellig. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntag mit 106,3 an.Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert