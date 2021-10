Details zum Todesschuss an Baldwin-Filmset weiter unklar

Diese Luftaufnahme zeigt die Bonanza Creek Ranch nach dem tödlichen Schuss aus einer Requisitenwaffe auf die Chef-Kamerafrau am Set eines Westerns.

Jae C. Hong/AP/dpa

Santa Fe. Hollywood ist bestürzt über den Tod von Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins durch einen ausgelösten Schuss bei einem Filmdreh. Der verletzte Regisseur und der Ehemann der Verstorbenen melden sich zu Wort.

Zwei Tage nach dem tödlichen Schuss aus einer Requisitenwaffe bei einem Filmdreh in New Mexico in den USA sind viele Details weiter unklar.Die Polizei hatte bis zum Samstagabend (Ortszeit) keine genauen Angaben zum Tod von Chef-Kamerafrau H