Die Figur „Der Hammerhai“ steht in der Prosieben-Show „The Masked Singer“ auf der Bühne.

Rolf Vennenbernd/dpa

Köln. Der Hammerhai ist ein Fußball-Weltmeister: Bei „The Masked Singer“ muss ein Sport-Star seine wahre Identität zeigen. Davor spekulieren Moderatorinnen und Moderatoren munter - vor allem über die Beine.

Ein Hai mit bekannten Beinen: Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski ist in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ enttarnt worden. Der 61-Jährige steckte im Kostüm eines Hammerhais in neonfarbener Taucher-Montur.Da ihm die Zuschauer am Sams