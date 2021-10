Teilnehmer der Bart-Olympiade stehen in der Music Hall der Western-Stadt „Pullman City“. In der Western-Stadt „Pullman City“ findet die Bart Olympiade und Deutsche Meisterschaft der Bärte statt.

dpa/Nicolas Armer

Eging am See. Rund 100 Teilnehmer treten bei der Bart-Olympiade in Bayern an. In verschiedenen Kategorien wird zum Beispiel der schönste "Dalí", "Kaiserliche" oder "Musketier" gekürt.

Wer hat den schönsten Bart? - Diese Frage haben sich am Samstag gesichtsbehaarte Männer bei der Bart-Olympiade und den Deutschen Meisterschaften der Bärte im niederbayerischen Eging am See gestellt. Rund 100 Bartfreunde traten dabei in Kate