Tragischer Unfall: Alec Baldwin hat am Set auf der Bonanza Creek Ranch eine Kamerafrau erschossen.

Collage: Imago Images/Zuma Wire

Santa Fe. Nach dem tödlichen Schuss von Hollywood-Star Alec Baldwin auf eine Kamerafrau werden immer neue Details zu dem Unglück bei der Szenenprobe bekannt.

Viele Fragen sind nach dem Tod einer Kamerafrau bei einem Filmdreh mit Hollywood-Star Alec Baldwin noch offen. Nun könnte es erste Antworten geben. Am Mittwoch (Ortszeit) wollen die Behörden in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexiko erstmals