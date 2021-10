Die Eurofighter der Luftwaffe hatten am Freitag einen Einsatz am Himmel. (Symbolbild)

dpa/Royal Air Force/Iain Curlett

Frankfurt. Im Raum Frankfurt sind die Menschen am Freitagabend von einem ohrenbetäubenden Knall aufgeschreckt worden.

Zwei Eurofighter der Luftwaffe haben bei einem Luftsicherheitseinsatz am Freitag einen Überschallknall im Rhein-Main-Gebiet verursacht. Wie das Kommando Luftwaffe am Freitagabend mitteilte, waren die zwei Flugzeuge in Neuburg (Bayern) aufge