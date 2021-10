Junger Rapper in Schweden erschossen

Ein Mann legt am Tatort Blumen und eine Kerze für den Musiker Einár nieder.

Henrik Montgomery/TT NEWS AGENCY/dpa

Stockholm. Der 19-jährige Musiker Einár ist Medienberichten zufolge tot. Er wurde demnach in der Nacht in einem Wohngebiet im Süden Stockholms erschossen.

Bei Schüssen in Schweden ist Medienberichten zufolge ein junger Rapper getötet worden. Der 19-jährige Musiker Einár, der bürgerlich Nils Kurt Erik Einar Grönberg hieß, wurde bei nächtlichen Schüssen in einem Wohngebiet in Hammarby Sjöstad i