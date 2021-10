Fahrgäste einer Achterbahn der Universal Studios Japan sitzen fest.

-/Kyodo/dpa

Osaka. Wenn aus einem Freizeitspaß Angst wird: Dutzende Japaner steckten plötzlich in lichter Höhe in einer Achterbahn fest. Was war der Grund?

In schwindelerregender Höhe auf einer Achterbahn sind Dutzende von Japanern mitten in der Fahrt plötzlich steckengeblieben - und ihre Herzen in die Hosen gerutscht.Ein Stromausfall machte die Achterbahnfahrt „Hollywood Dream - The Ride“ im