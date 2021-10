Bei Templin (Uckermark) ist ein Regionalzug zum Stehen gekommen, weil Ästen durch den Sturm abgerissen wurden und auf die Schienen gefallen waren. Die Feuerwehr musste helfen. Ein Mann soll bei dem Zwischenfall verletzt worden sein.

dpa/Julian Stähle

Templin. Bei Aufräumarbeiten aufgrund des ersten großen Herbststurms ist in der brandenburgischen Uckermark ein 50 Jahre alter Mann ums Leben kommen. Der Lokführer wurde von einem umstürzenden Baum getroffen.

Der Mann habe nahe Templin am Donnerstag zusammen mit einem Kollegen Gleise von im Sturm herabgestürzten Ästen freiräumen wollen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Frankfurt an der Oder am Freitag. Während dieser Arbeiten sei d