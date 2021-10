Der Angeklagte (M) mit seinem Anwalt Steffen Lindberg (r) im Gericht.

Uwe Anspach/dpa-pool/dpa

Ulm. Ein 66 Jahre alter Mann muss sich vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Paketbomben verschickt zu haben. Er beteuert indes seine Unschuld. Ein Sachverständiger springt ihm zur Seite.

Ein 66 Jahre alter Rentner, der für explosive Postsendungen an mehrere Lebensmittelunternehmen verantwortlich sein soll, ist nach Auffassung eines Gutachters nicht die Person, die auf Aufnahmen in einer Poststelle in Ulm zu sehen ist.Beide