Sorge um die Queen: Nach der abgesagten Irlandreise musste die britische Königin nun eine Nacht im Krankenhaus verbringen.

AFP/LINDSEY PARNABY

London. Queen Elizabeth II. bereitet ihren Landsleuten Sorge. Nach der abgesagten Irlandreise musste die britische Königin nun eine Nacht im Krankenhaus verbringen – laut dem Palast jedoch eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Queen Elizabeth II. (95) hat in dieser Woche eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Das teilte der Buckingham-Palast am Donnerstagabend mit. Grund für den Aufenthalt in der Nacht zu Donnerstag waren demnach Voruntersuchungen. Sie sei bereits