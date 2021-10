Das herbstlich verfärbte Laub wirkt am kommenden Wochenende besonders schön. Sonne ist angesagt.

dpa/Patrick Seeger

Hannover. Nachdem der erste Herbststurm im Norden für umgestürzte Bäume, Sturmfluten und Zugverspätungen gesorgt hat, pendelte sich der Sturm am Freitag ein. Deutschland erwartet ein goldenes Oktoberwochenende.

Nach dem ersten großen Herbststurm hat sich die Wetterlage in Deutschland in vielen Regionen wieder beruhigt. In Niedersachsen und Bremen wüteten am Freitag noch einmal teils orkanartige Böen. Besonders die Ostfriesischen Inseln und die Küs