Tragischer Unfall am Drehset: Alec Baldwin hat meiner Requisitenwaffe eine Kamerafrau getötet.

AFP/ANGELA WEISS

Santa Fe. Tragischer Unfall am Filmset: Nach Angaben der Polizei in Santa Fe (New Mexico) soll Alec Baldwin eine Frau mit einer Requisitenwaffe eine Kamerafrau getötet haben. Der Regisseur wurde ebenfalls verletzt.

Bei den Dreharbeiten für einen Western hat der Hauptdarsteller und Ko-Produzent Alec Baldwin eine Kamerafrau tödlich und den Regisseur und Drehbuchautor schwer verletzt. Halyna Hutchins und Joel Souza "wurden angeschossen und verwundet, als