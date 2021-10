Spektakuläre neue Aussichtsplattform in New York eröffnet

Besucher bei der Eröffnung der neuen Aussichtsplattform „Summit One Vanderbilt“ in Manhattan.

Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA Press Wire/dpa

New York. Eine neu eröffnete Aussichtsplattform in New York bietet Besuchern einen Blick aus 330 Metern Höhe. Hunderte Besucher lassen sich das Erlebnis gleich am ersten Tag nicht entgehen.

New York hat eine weitere spektakuläre neue Aussichtsplattform. Hoch oben im Wolkenkratzer „One Vanderbilt“ direkt neben dem Bahnhof Grand Central in Manhattan eröffnete am Donnerstag auf rund 330 Metern Höhe die Aussichtsplattform „Summit“