Die Gischt der Nordsee spritzt in der Nacht auf die zum Teil überflutete Mole des Fähranlegers in Dagebüll.

Bodo Marks/dpa

Offenbach/Berlin. Schäden, Unfälle - das Sturmtief hinterlässt Spuren wie vom Deutschen Wetterdienst prognostiziert. In den meisten Regionen entspannt sich die Lage - das gilt auch für den Bahnverkehr.

Der erste Herbststurm des Jahres hat in weiten Teilen Deutschland kräftig gewütet - und so ganz ging „Hendrik II“ auch am Donnerstag noch nicht die Puste aus.Zunächst entspannte sich die Lage am Freitag dann aber zunehmend. Dennoch waren di