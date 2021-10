Inzidenz in Deutschland steigt weiter rasch an

Ein Hausarzt impft in seiner Praxis. (Archivbild)

Oliver Berg/dpa

Berlin. Das RKI registriert 19.572 Corona-Neuinfektionen - und die Inzidenz überschreitet erstmals seit Mitte Mai die 90.

Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt derzeit rasch an. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 95,1 an. Er hat damit erstmals seit Mitte Mai die 90 überschritt