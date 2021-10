Königin Elizabeth II. sitzt im Plenarsaal des schottischen Parlaments in Edinburgh. (Archivbild)

Jane Barlow/PA Wire/dpa

Windsor/London. Erst eine Gehhilfe, dann eine abgesagte Reise und nun ein kurzer Aufenthalt im Krankenhaus. Ist das ganz normal für eine 95-Jährige, oder muss man sich Sorgen um die Queen machen?

Die Sorge um die britische Königin wächst: Queen Elizabeth II. (95) hat in dieser Woche eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Das teilte der Buckingham-Palast am Donnerstagabend mit. Grund für den Aufenthalt in der Nacht zu Donnerstag waren