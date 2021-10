WHO beobachtet neue Delta-Mutante – Erste Fälle in Deutschland

Die WHO wirft einen genauen Blick auf eine bestimmte Corona-Deltavariante.

imago images/Bihlmayerfotografie

Berlin. Den meisten Menschen dürfte es schwerfallen, alle Corona-Mutationen aufzuzählen. Doch eine Deltavariante zieht jetzt die Aufmerksamkeit der WHO auf sich. Auch in Deutschland ist diese Art des Coronavirus erschienen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat laut eigener Aussage eine neue Mutante der Corona-Variante Delta im Blick, die auch in Deutschland bereits gefunden wurde. Das Virus namens AY.4.2 weise zwei zusätzliche Mutationen auf, teilte die WHO