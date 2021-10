"Ich lasse mich nicht impfen". Nur mit dieser Einstellung haben Patienten Zugang zu zwei bestimmten Ärzten.

Lüchow. Sie sprechen sich lautstark gegen Corona-Impfungen aus und organisieren Treffen der Querdenken-Szene – und sie sind Ärzte. Die Mediziner lassen nur Ungeimpfte in ihre Praxen.

In Zeiten der Corona-Krise hat sich die sogenannte Querdenken-Szene gebildet. Demonstrationen gegen Impfungen und Co. sind fast an der Tagesordnung. Nun rücken auch zwei Ärzte aus Lüchow (Niedersachsen), die dieser Szene nah sind, in den Fo