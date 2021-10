Die Deutschen verbringen heute mehr als doppelt so viel Zeit im Internet wie 2015.

Finn Winkler/dpa

Unterföhring. Die Mediennutzung in Deutschland erreicht einen neuen Höchstwert. Die Gründe werden in der wachsenden Vielfalt an Angeboten und Endgeräten sowie dem anhaltenden Einfluss der Corona-Pandemie gesehen.

Die Deutschen verbringen einer Forsa-Umfrage zufolge im Durchschnitt vier Stunden täglich mit Fernsehen und zweieinhalb Stunden im Internet. Wenn man Telefon, Smartphone, Radio und Games mitrechnet, „erreicht die Mediennutzung nach dem Reko