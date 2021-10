Wirbelsturm richtet schwere Schäden in Schwentinental an

Schäden durch einen Tornado. In Klausdorf, einem Stadtteil von Schwentinental bei Kiel, hat ein Tornado schwere Schäden verursacht.

Frank Molter/dpa

Schwentinental. Erst vor rund drei Wochen wurden in Kiel bei einem Tornado mehrere Menschen verletzt. Nun ist es in der Landeshauptstadt zu einem Wirbelsturm gekommen. In Schwentinental wurden schwere Schäden angerichtet.

in Wirbelsturm hat am Donnerstagmorgen schwere Schäden in Schwentinental bei Kiel angerichtet. Feuerwehr-Einsatzleiter Kai Lässig berichtete, er habe den Rüssel des Wirbelsturms selbst gesehen.Der Sturm habe im Ort eine „Schneise der Verwüs